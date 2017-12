Chihuahua van Bredase (72) doodgebeten in Mastbos: 'Ik wil dat de dader zich meldt'

BREDA - De 72-jarige Bredase Majo de Leur is ontroostbaar. Haar chihuahua Rollsce werd gisteren door een andere hond doodgebeten in het Mastbos. De eigenaresse is nu op zoek naar de dader, want die gaf een vals nummer op.

Volledig scherm Majo de Leur en Rollsce, een paar jaar geleden. © Monique van der Gaag ,,Iedere dag doe ik hetzelfde: een flinke wandeling van een uur door het Mastbos met mijn hondje, Rollsce. Gisteren, kwart over vier, deed ik dat ook. Maar deze keer liep het heel anders af", vertelt De Leur.

,,We liepen in het losloopbos toen we een man tegenkwamen met een grote blonde hond met krullen. Toen de hond naar Rollsce liep, ging Rollsce gelijk op haar rug liggen: ze gaf zich over."

Maar wat er toen gebeurde krijgt ze niet van haar netvlies. De tranen springen in haar ogen. ,,De andere hond greep haar, zo in haar buik. En toen schudde hij met haar, heen en weer."

Volledig scherm Rollsce, de chihuahua die werd gebeten door een hond in het Mastbos. © Monique van der Gaag De Leur bedacht zich niet en sprong er tussen. Het leverde haar een wond aan haar handen op. ,,Ik probeerde hem weg te trekken, maar zo'n grote hond, je maakt geen kans." Toen het beest losliet leefde Rollsce nog. ,,Maar ze was er niet echt meer bij. Ik pakte haar op, zat onder het bloed... Ik haastte me naar de dierenarts, maar die kon niets meer voor haar doen."

De eigenaar van de agressieve hond had zijn nummer gegeven. En een naam, Kees. ,,Hij wilde me wel helpen, maar had een zakelijke afspraak", zegt De Leur. ,,Normaal denk je dan: check dat nummer meteen. Of schrijf een kenteken op. Maar ik stond met mijn bloedende hond in mijn armen." Als ze bij thuiskomst het nummer belt, schrikt ze. ,,Dit nummer is niet in gebruik", klinkt het.

De Leur is ten einde raad. ,,Misschien was het stress, heeft hij zich vergist toen hij mij zijn nummer gaf. Voordeel van de twijfel. Maar het voelt zo onrechtvaardig", zegt de Bredase. ,,Ik heb geen uur geslapen: Rollsce was alles dat ik nog had. Ze was altijd bij mij, de lieverd. Maar nu ben ik haar kwijt", zegt ze, terwijl ze naar de lege mand kijkt.

Ze deed melding bij de politie en kan zondag aangifte doen. De Leur is strijdbaar. ,,Mensen moeten dit weten", benadrukt ze, om te voorkomen dat iemand anders dit ook overkomt. ,,En ik wil dat de dader zich meldt. Want dit, dit is onbegrijpelijk."