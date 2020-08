Chauffeur vrijgesproken van hulp bij overval Baarle-Nassau

Zundertse powerbank laadt mobieltjes op

14:16 Altijd een oplaadpunt voor je telefoon in de buurt. Dat is wat ZZiPi is. Een product van een nieuw bedrijfje gevestigd op Molenzicht in Zundert. De gezichten achter ZZiPi zijn drie twintigers. Ondernemers met een missie: een gemaksoplossing voor iedereen die bijdraagt aan de deeleconomie.