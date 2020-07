Chauffeur opnieuw in de fout: vrachtwagencombinatie te hoog en te breed

‘Illegale feesten zijn er altijd en overal geweest’

8:06 BREDA - Afgelopen weekend was het raak in Oosterhout en Sint-Maartensdijk, vorige week in Prinsenbeek. Illegale feesten waar de politie een eind aan moest maken. Gevoelsmatig zijn er de laatste tijd meer illegale feesten, maar is dat ook zo? En zo ja, heeft dat te maken met corona?