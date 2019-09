Chauffeur hielp bij beroving geldwagen in Rijsbergen, rechter geeft een jaar cel

Het beroep op ‘psychische overmacht’ is terzijde geschoven. De advocaat van de chauffeur had aangevoerd dat de aan cocaïne verslaafde 43-jarige Vlaardinger door twee mededaders onder druk is gezet. Eén van zijn zogenaamde vrienden voorzag hem wekenlang gratis van drugs, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een verzoek om ‘iets te gaan doen’. Hij zou nog geprobeerd hebben de mannen af te poeieren. Maar omdat hij bang was dat zijn zoontje of zijn ex-vrouw wat aangedaan zou worden, gaf hij uiteindelijk toe, zo was zijn verhaal. Maar de rechters hebben toch de indruk dat hij willens en wetens de beroving mede heeft voorbereid. En hij wilde ook een deel van de buit hebben, waar hij overigens naar kon fluiten.