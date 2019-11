Chauffeur gewond nadat vrachtwagen van de weg raakt in Baarle-Nassau

Storingen stadsver­war­ming beu: ‘Weer geen warme douche’

7:30 BREDA - Het is niet voor het eerst dat de stadsverwarming hapert, verzucht Johan Krooshof die aan Buitenerf woont in stadsdeel Haagse Beemden in Breda. Sterker, hij telt zes storingen dit jaar alleen al. Afgelopen zondag weer één. De storing begon rond 17.30 uur, rond 20.45 uur was de laatste pomp weer opgestart. Vervolgens duurde het nog een half uur tot een uur voordat de woningen weer voorzien waren van warm water.