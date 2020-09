Chauffeur gewond bij lossen vrachtwagen in Breda

Deze maand nu 72 besmettin­gen in Breda, grotere stijging van corona in Eindhoven

14 september EINDHOVEN - Twintig Eindhovenaren zijn de afgelopen dag positief getest op het coronavirus. De laatste dagen groeit het aantal besmettingen in de stad voorzichtig. Sinds begin deze maand is het virus bij 150 stadsgenoten vastgesteld. Ook Bergeijk valt op: in de relatief kleine gemeente werden afgelopen twee weken 40 besmettingen geconstateerd. In Breda werden 72 mensen positief getest.