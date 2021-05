ChaTime is helemaal terug: online én weer als magazine

Deze kinderorganisatie richt zich met name op jongeren (opgroeien), ouders (opvoeden) en buurtbemiddeling. Van Hooijdonk komt voor twee dagen in de week op de loonlijst, kan doorgaan met haar website en het papieren magazine van ChaTime nieuw leven inblazen, uiteraard met de hulp van haar jeugdige reporters, die staan te popelen om weer op pad te gaan.

Eva Eikhout

,,In juli verschijnt de pilot van ons nieuwe magazine. Er komen enkele items over mantelzorg in, waaronder een interview met programmamaakster Eva Eikhout (‘Weet wat je date’) over hoe het is als je afhankelijk bent van mantelzorg. Verder een gesprek met burgemeester Paul Depla, plus natuurlijk veel zomerpret. Als het goed aanslaat, hoop ik het magazine net als vroeger vier keer per jaar uit te brengen.”

In 2020 viel Van Hooijdonks levenswerk stil. Jarenlang had ze - zonder subsidie - ontzettend veel tijd in ChaTime gestoken en was het constant sappelen om adverteerders en sponsors te vinden. ,,Door corona werd het ook steeds lastiger om met scholen samen te werken.”

Ouderenzorg

Ze trok het niet meer. ,,Ik besloot om bij Thebe in de ouderenzorg te gaan werken. Tot ik het afgelopen najaar in gesprek raakte met Jan van Haren van Social Work Breda. Hij vroeg of ik in dienst van zijn stichting door wilde gaan met ChaTime.”

Lidia van Hooijdonk, ChaTime

Dat is nog niet alles. ,,Het bedrijf, dat in 2012 onze website had gemaakt, bood aan om deze als vorm van sponsoring geheel te vernieuwen. De scholen zijn superblij dat ik er weer ben. En we gaan een kinderwijkraad opzetten in Geeren-Noord/Hoge Vucht, waar we nog een hippe naam voor aan het verzinnen zijn.”

Volledig scherm Reporter Floor Duijs van ChaTime mocht in 2019 zelfs een vraag stellen aan koningin Máxima. © Gerlach Hochstenbach

Van Hooijdonk kan haar geluk niet op. ,,Ik ben veertien jaar aan het tobben geweest en nu komt opeens alles mijn kant op. Dat doet me goed, niet eens zozeer vanwege het geld, maar vooral vanwege de waardering die ik eindelijk krijg.”

Met haar werk in de ouderenzorg is ze inmiddels gestopt, alle pijlen zijn weer gericht op ChaTime. ,,Als ik ergens voor ga, doe ik dat voor duizend procent. We gaan lekker knallen.”

Volledig scherm De razende reporters van ChaTime hebben al veel beroemdheden geïnterviewd in de loop der jaren, onder wie dj Hardwell. © ChaTime