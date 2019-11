Chatime bijna 12,5 jaar oud: ‘Vieren een hele maand feest’

Mishande­laar conductri­ce in Breda had Vlaams accent en stapte vermoede­lijk in België in trein

11:33 BREDA - De mishandelaar van een conductrice in Breda op 28 september had een Vlaams accent en stapte vermoedelijk in het Belgische Tienen in de trein. Dat werd dinsdag bekend in de uitzending van Opsporing Verzocht. De uitzending leverde vijf tips op, maar nog geen doorbraak in het onderzoek.