Chassé Theater trekt weer meer bezoekers: 375.000

NAC in 2019-2020: van crisis naar polonaise en van polonaise weer naar crisis

11:43 Hoge pieken, diepe dalen. Het seizoen 2019-2020 is net over de helft en de ontknopingen vinden in april (eventuele bekerfinale) en mei (nacompetitie) pas plaats. Toch loont het de moeite om een zelfs voor NAC-begrippen krankzinnig seizoen nu al in beelden samen te vatten. Ga maar na; winnaar eerste periode, kansloos voor directie promotie, drie trainers versleten, vier verschillende assistenten en in de halve finale van de beker.