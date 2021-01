Van Meijel raakte in opspraak door een onderzoeksrapport over de gang van zaken bij zijn vorige werkgever, theatergroep Oostpool in Arnhem waar hij jarenlang zakelijk directeur was. In dat rapport beklagen tientallen medewerkers de destijds rechterhand van Van Meijel van seksuele intimidatie. De zakelijk directeur zou zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik.