Chassé Theater is ‘gewoon’ open voor voorstellingen testevenement: ‘Heel blij dat dit weer kan’

Geen natte voeten meer in Titulaer­laan: gescheiden riool moet einde maken aan waterover­last

11:00 PRINSENBEEK - Een gescheiden rioolstelsel moet een einde maken aan de terugkerende wateroverlast bij hevige regenval in de Titulaerlaan in Prinsenbeek. Het is een van de maatregelen die de gemeente Breda treft om de bewoners in de straat in de toekomst te behoeden voor natte voeten.