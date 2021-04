Chassé Theater in Breda wil voorstellingen in de openlucht. ‘We bouwen een tijdelijke zaal, maar dan zonder dak’

Voorlopig geen besluit over nieuwe bedrijven­ter­rei­nen Ba­vel-Zuid en Ritmeester­park II

10:35 BREDA - Een opmerkelijke wending in het debat in Breda over het aanwijzen van bedrijvenlocaties in de stad: de volledige gemeenteraad wil de zogeheten ‘vernellingsopgave werklocaties’ staken. Zelfs wethouder Boaz Adank (VVD, bedrijventerreinen) stond achter de door de voltallige oppositie ingediende motie. Dat betekent dat het besluit over Bavel-Zuid en Rithmeesterpark II is uitgesteld.