Chassé Theater: geen seizoensbrochure maar wekelijkse aankondiging van programma

Reisboeg­beeld Rob Jongmans stopt er mee: ‘Ik kan me zo boos maken over dat geklaag van de horeca’

17 augustus BREDA - Rob Jongmans, een begrip in de West-Brabantse reiswereld, zet een punt achter zijn carrière. Onvermijdelijke oorzaak: corona. ‘Het is niet meer ons oude reiswereldje. Zo veel onbegrip. We zijn zelfs bedreigd’.