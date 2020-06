Chassé Cinema weer van start: niemand wil vooraan zitten

Popcorn delen op anderhalve meter en thuis plassen: zo gaat het in de bioscoop eraan toe

2 juni Na wekenlang op de bank naar Netflix en Videoland gekeken te hebben, kunnen we eindelijk weer films op het grote doek bewonderen. De bioscopen in West-Brabant gingen gisteren weer open, mét coronamaatregelen. Is een bezoekje aan de bios nog net zo leuk als vroeger? We namen een kijkje in Bergen op Zoom.