Chassé Cinema renoveert, maar komst nieuwe filmzaal lijkt van de baan

Breda schrijft meer boetes uit dan ooit

8:59 BREDA - Het aantal boetes dat in Breda wordt uitgedeeld is in een jaar tijd met bijna zestig procent gestegen. Waren het er in 2017 nog 2914, vorig jaar waren het er 4876. Dat is volgens burgemeester en wethouders het resultaat van de efficiëntere inzet van meer bijzondere opsporingsambtenaren, de boa’s.