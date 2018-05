Chassé Cinema gaat films draaien in de Belcrum

BREDA - Breda heeft er een nieuw filmhuis bij: de Belcrum Bios. In samenwerking met Chassé Cinema tovert Podium Bloos zijn theater aan de Speelhuislaan eens in de twee weken om tot filmcafé. Daar kan het publiek, voor het eerst op 8 mei, neerploffen in zitzakken en met een drankje binnen handbereik naar films kijken.

Cees Langeveld, directeur van het Chassé Theater vertelt dat het voorlopig om een proef gaat. ,,In ons beleidsplan staat dat wij op zoek wilden gaan naar nieuwe presentatievormen." Daar sluit de Belcrum Bios goed bij aan. ,,Het is een andere manier van films beleven." Losser, zonder vaste opstelling van stoelen en met een mogelijkheid om tussendoor even naar de bar te lopen.

De Belcrum , waar wordt samengewerkt met Podium Bloos, is voor Chassé Cinema een nieuwe omgeving. De verwachting is dat die locatie een ander publiek trekt. Of dat zo is, moet de praktijk uitwijzen.

Filmhuis Breda

Nu Chassé Cinema en Podium Bloos films gaan draaien in de Belcrum, zijn de plannen van een andere Bredase filmaanbieder, Filmhuis Breda, om in dezelfde wijk filmavonden te gaan houden, van de baan.

,,Jammer", vindt Chiel Rottier van Filmhuis Breda. ,,We houden nu onze avonden in de Nieuwe Veste. Met die organisatie waren we graag naar de Belcrum gegaan. Maar goed, Chassé Cinema en Podium Bloos zijn ons voor. En hun initiatief is goed voor het Bredase filmklimaat. In die zin zijn we er blij mee."

Directeur Gertjan Endedijk van Nieuwe Veste: ,,We hadden inderdaad plannen in die richting. Maar het is anders gelopen. Daar moet je niet moeilijk over doen. Het gaat om wat goed is voor de stad. En dat is de Belcrum Bios. Het Filmhuis Breda blijft nu gewoon in ons pand in de Molenstraat. Je moet elkaar niet onnodig gaan beconcurreren."

Buitenfilms

De Belcrum Bios is eens in de twee weken op dinsdagavond. Op 8 mei draait de film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 22 mei Hell or High Water, op 5 juni 21 Grams, 19 juni Winter's Bone en op 3 juli Donnie Darko. Aanvang: 20.30 uur, prijs: 5 euro.

De laatste twee weken van augustus verplaats Chassé Cinema de jaarlijkse buitenfilms ook naar het terrein van Podium Bloos.