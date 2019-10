Charmante ambassadrice van het Begijnhof

Bekijk 'jouw' flitskast ‘Slechts’ 15.000 boetes op trajectcon­tro­le A58, weinig geflitst in West-Bra­bant

13:58 Door de trajectcontrole op de A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal zijn in de vier maanden rond de afgelopen zomer 15.447 boetes uitgedeeld. Dat is een flink stuk minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen ging het om 35.045 boetes. Dat blijkt uit informatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat ook cijfers bekendmaakte over flitspalen.