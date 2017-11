Charles Brosens uit Zundert ‘dierenhulpverlener van het jaar’

In het juryrapport wordt Brosens geroemd voor meer dan 40 jaar inzet voor hulp aan vogels en andere inheemse dieren in de Nederlandse natuur. Al meer dan 50.000 dieren heeft hij kunnen helpen. Niet alleen helpt hij de dieren die in nood zijn, ook neemt hij een voortrekkersrol in de natuureducatie in Brabant om dierenleed te voorkomen.

De titel Dierenhulpverlener van het jaar is vijf jaar geleden in het leven geroepen door Stichting DierenLot om in hen alle dierenhulpverleners te eren die dagelijks klaar staan voor dieren in nood in Nederland. Bij de verkiezing komt de voordracht vanuit de medewerkers en vrijwilligers van de dierenhulporganisaties in het land. Uit al deze voordrachten, maakt de jury de winnaar bekend die jaarlijks in november geëerd wordt op het Landelijke Congres Dierenhulpverlening.