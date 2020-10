Chaos rond nieuwe coronaregels: ‘We moeten overal zelf achteraan, er is zoveel onduidelijkheid!’

Dat niet iedere veiligheidsregio in Brabant op dezelfde manier met de regels omgaat, helpt bovendien ook niet echt. Zo mogen bijvoorbeeld in het ene grote theater in Brabant een paar honderd bezoekers naar een voorstelling, terwijl in een evengroot theater in een andere stad niet meer dan 30 kaartjes per voorstelling mogen worden verkocht.

Quote Ik ga uit van dertig gasten per zelfstandi­ge ruimte en niet voor het hele gebouw. Maar ik heb het voor alle zekerheid wel bij de gemeente nagevraagd Koen Bakker, Eigenaar restaurant Het Hooihuis

Volgens de deze week van kracht geworden richtlijnen mogen in winkels, restaurants, theaters, bioscopen en andere binnenruimtes niet meer dan dertig bezoekers tegelijk naar binnen. Daar zijn uitzonderingen op mogelijk. Maar wanneer een ondernemer voor zo’n ontheffing in aanmerking komt, is lang niet altijd duidelijk.

‘Tien procent is nog grijs gebied’

,,We hebben daar, en over andere zaken rond de noodverordening veel vragen gekregen’’, zegt woordvoerster Marieke van Wijk van de veiligheidsregio West-Brabant die snapt dat nog niet alles duidelijk is. ,,Voor 90% zijn de richtlijnen in de nieuwe noodverordening helder. Maar voor die resterende 10% zitten we in grijs gebied. We zijn momenteel druk doende daar ook duidelijkheid in te scheppen.’’

Max 30-regel

Zo is voor veel ondernemers bijvoorbeeld niet duidelijk of de max 30-regel voor de hele zaak geldt of per binnenruimte. Ook restauranteigenaar Koen Bakker van het Hooihuis in Roosendaal waar zowel op de begane grond als op de eerste verdieping gegeten kan worden, worstelt met die vraag. ,,Ik ga vooralsnog uit van dertig gasten per ruimte. Maar ik heb het voor alle zekerheid wel nagevraagd bij de gemeente.’’ Die heeft nog niet gereageerd.

Quote 90% van de noodveror­de­ning is duidelijk, maar 10% is grijs gebied. We zijn druk doende ook daar duidelijk­heid in te scheppen Marieke van Wijk, Veiligheidsregio West-Brabant

Kinepolis

Manager Vicky den Bleker van Kinepolis Breda (tien zalen, 1711 stoelen) zegt zeker te weten dat de 30-max regel per ruimte geldt. ,,Dat hebben we nagevraagd en het antwoord was ja. Dus laten wij ook 30 bezoekers per zaal toe.’’ Maar een belletje naar de veiligheidsregio geeft die duidelijkheid niet. ,,Ik denk dat dat maximum per bioscoop geldt, maar ook daar zijn we mee bezig’’, laat de woordvoerster weten.

Volledig scherm Bij Kinepolis Breda zeggen ze het zeker te weten. In iedere bioscoopzaal zijn dertig bezoekers welkom inplaats van dertig voor de hele bioscoop. © Pix4Profs / Joris Buijs

Verschillen per veiligheidsregio

De onduidelijkheid wordt er niet beter op omdat de uitvoering van de regels per veiligheidsregio en gemeente verschillen. Zo gaf burgemeester Paul Depla van Breda het Chassé theater in zijn stad toestemming om meer dan 30 bezoekers per voorstelling bij te laten wonen. Hetzelfde deed zijn collega in Roosendaal al voor theater De Kring. Dat mag ook want volgens de noodverordening kan er voor theaters of bioscopen met meer dan 600 stoelen per zaal ontheffing worden gegeven.

‘Geen ontheffing, iedereen wordt gelijk behandeld’

Maar in de veiligheidsregio Brabant-Noord gaat die vlieger niet op. Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch, tevens voorzitter van die veiligheidsregio wil niet dat er in zijn regio ontheffingen worden gegeven. ,,Ik wil iedereen gelijk behandelen’’, aldus Mikkers, waardoor in de praktijk het ene theater in Brabant veel meer bezoekers mag ontvangen dan het andere.

‘Communicatie is marginaal’

Ben de Vugt, directeur van Podium Bloos (220 stoelen) in Breda, klom meteen na de noodverordening in de telefoon om te weten te komen of zijn theater ontheffing zou krijgen. Hij niet alleen. ,,De hele sector is bezig om de juiste informatie boven water te krijgen”, aldus De Vugt. ,,De communicatie is marginaal, we moeten overal zelf achteraan gaan. Er is zoveel onduidelijkheid. Wel of geen mondkapjes, wel of niet handhaven. Zeg gewoon ja of nee, dan kunnen wij daarnaar handelen.” Uiteindelijk kreeg De Vugt donderdag via een gemeenteambtenaar te horen dat zijn theater geen ontheffing krijgt. Maar ,,officieel‘’, verzucht hij, ,,weet ik nog van niets.‘’

Grijze haren

Het Oosterhoutse Theater De Bussel heeft meer geluk. Met totaal 650 stoelen heeft het wel ontheffing gekregen. ,,Wij hebben het vandaag gehoord van de burgemeester”, zegt een opgeluchte directeur Charlotte Louwers. ,,Maar als ik al geen grijze haren had, had ik ze nu wel gekregen.”

Mondkapje

De Bussel kan doorgaan zoals het de afgelopen maanden deed: met ongeveer een kwart van de normale hoeveelheid bezoekers. Enige verschil is het mondkapje. ,,We gaan mee met het mondkapjesadvies. Onze medewerkers dragen ze en we adviseren het publiek dringend ze ook te dragen.” Verplicht? ,,Nee, we gaan er vanuit dat bezoekers die geen mondkapje dragen zich aan alle andere regels houden.”

Paniek

Ook in Bergen op Zoom was ‘best wel even paniek’, vertelt Cees Meijer, directeur van stadsschouwburg De Maagd. De paniek bleek niet nodig; ook zijn theater kreeg ontheffing omdat het meer dan 600 stoelen heeft. Meijer hoorde dat, in tegenstelling tot andere zalen, woensdagmiddag al.

Volledig scherm Directeur Ben de Vugt van Podium Bloos. Zijn theater krijgt geen ontheffing om meer dan 30 bezoekers per voorstelling toe te laten. Hij laakt de communicatie over de nieuwe regels. ,,We moeten overal zelf achteraan.'' © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Verbouwing

,,Het is zo divers in Brabant, veel collega’s hoorden het pas vandaag”, aldus de schouwburgdirecteur donderdagmiddag. De situatie van De Maagd verschilt van die van veel andere theaters omdat de grote zaal gesloten is wegens een verbouwing en pas 15 november de deuren weer opent. Meijer houdt zijn vingers gekruist. ,,De maatregel is aangekondigd voor drie weken, maar het is de vraag of het daarbij blijft. Ik hoop dat we 15 november de grote zaal weer kunnen gebruiken.”

20 oktober

De nieuwe noodverordening geldt tot 20 oktober. Afhankelijk van het aantal besmettingen wordt dan bezien of de maatregelen van kracht blijven, nog verder aangescherpt danwel worden versoepeld. Voor ondernemers en culturele instellingen die zich tekort gedaan voelen en het er niet bij willen laten zitten, rest niets anders dan de gang naar de rechter.