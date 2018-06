Champions Trophy Breda van start

BREDA - Met de wedstrijd tussen India en Pakistan is zaterdagmiddag in Breda de 37ste Champions Trophy van start gegaan. Op het complex van BH & BC, omgetoverd in een waar hockeywalhalla, spelen deze week zes landen, waaronder Nederland om de prestigieuze titel.

Een uur voor de wedstrijd stroomt het complex vol met supporters. In het promodorp eten ze een hamburger en drinken ze wat. Kinderen kunnen zich uitleven op een van de velden die de naam Kids City heeft gekregen.

Bij een van de statafels in het promodorp staan zeven mannen, oorspronkelijk afkomstig uit India, een biertje te drinken. Een van hen, Jazz Mann, woont in Delhi. De rest in Londen. Ze volgen het hockeyteam van hun land op de voet. Mann was voor zaken in New York en heeft zich op de terugweg naar de Indiase hoofdstad aangesloten bij zijn vrienden in Londen. Vrijdagavond zijn ze in Nederland aangekomen, ze slapen in een hotel in Waalwijk.

Rivaliteit

Of India grote kans maakt op de titel. ,,Ik heb mijn twijfels", zegt Papa Bansel. ,,Maar de wedstrijd tegen Pakistan is voor ons natuurlijk heel speciaal. India-Pakistan is voor ons wat voor jullie Nederland tegen Duitsland betekent. Een en al rivaliteit."

De zes zijn in het verleden vaker in Nederland geweest, bij hockeytoernooien. ,,Ook toen we zelf nog hockeyden, al hebben we nooit in het nationale team gespeeld."

Mann: ,,Het is hier in Breda allemaal goed georganiseerd. Dat kunnen jullie wel. Veel beter dan in andere landen."

Zondag vliegt het gezelschap weer terug naar Engeland. ,,Misschien dat we deze week nog een keer terugkomen", aldus Bansel.

Kemphanen

De wedstrijd tussen de twee kemphanen wordt straks om vier uur gevolgd door het eerste optreden van het Nederlandse team, Argentinië is de tegenstander. Supporters hebben een dagkaart, waarmee ze vandaag drie wedstrijden kunnen zien. Ook Australië-Belgie staat nog op het programma.

Het toernooi is niet uitverkocht, laat de organisatie weten, al zijn voor het finaleweekend nauwelijks nog kaarten verkrijgbaar.

Volledig scherm Deze mannen - oorspronkelijk afkomstig uit India - volgens de wedstrijdern op de voet. © Gerlach Hochstenbach