Champagne en pizza in de Koepel bij openingsfeest kantoren

,,Het zal nog wel even duren voor we de alle snippers uit het confettikanon uit de vloerbedekking hebben", merkt Bo-bestuurslid Eline Kouwenberg op. Vooralsnog lijkt geen van de aanwezige vrijwilligers of genodigden, inclusief Kouwenberg zelf, zich er echt druk om te maken. Er wordt vrolijk gedanst en gedronken. De twee organisaties hebben elk hun eigen agenda en projecten maar hebben elkaar gevonden in eenzelfde overkoepelde overtuiging: iedereen moet zichzelf kunnen en mogen zijn.

,,We vullen elkaar aan", zegt Laila Hassouna-Jansen, voorzitter van COC Tilburg-Breda, op de vraag of er geen overlap is tussen de doelstellingen van beide organisaties. ,,Wij hebben als COC in de loop van jaren een ruime expertise opgebouwd en we zetten ons in voor heel specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld jongeren onder de 18, asielzoekers, mensen met een beperking of mensen met een andere culturele achtergrond." ,,Bij Bo werken we juist heel veel met korte projecten, uitgevoerd door vrijwilligers die een bepaald gevoel bij een thema hebben." Een mooi voorbeeld van een recente samenwerking, is het Regenboogstembus akkoord. Dit landelijke COC-initiatief is in Breda door de vrijwilligers van Bo met veel enthousiasme geadopteerd. Dit heeft geleid tot de realisatie van het regenboogpad in park Valkenberg.