Chaletbewoning in Alphen: ‘Arbeidsmigranten zijn Polen, Bulgaren en Roemenen, geen Duitsers of Fransen’

6 jaar cel voor Bredase kapper: man pleegde overval om 4 kinderen bij 3 vrouwen te kunnen onderhou­den

20 mei Een 29-jarige Oosterhouter die tot het begin van de coronacrisis een kapperszaak uitbaatte in Breda, vliegt voor zes jaar achter de tralies. De man was in september 2020 betrokken bij een brutale home invasion op het Begijnhof in Hoogstraten.