Chalet in Strijbeek is na dodelijke brand decor van groot politieonderzoek

Start Vuelta 2020 officieel overgedra­gen aan Utrecht, Breda en Den Bosch

15:49 MADRID - Midden in het Prado Museum in Madrid, voor het schilderij De Overgave van Breda van Velasquez, is zondagmiddag de start van de Vuelta 2020 overgedragen aan Utrecht, Breda en Den Bosch.