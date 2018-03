Chaams Cabaret verkoopt al 800 kaartjes voor jubileumvoorstelling

Natuurlijk gaan alle voorstellingen over het wel en wee van Chaam en zijn inwoners. “Typische dorpsfiguren pikken we er niet meer uit. Die zijn al vaak nagedaan in sauwelavonden. Eén keer de dorpsgek opvoeren is leuk, maar daarna niet meer. Natuurlijk kwamen de burgemeesters de afgelopen jaren wel regelmatig aan bod. Wat heel grappig kan zijn, is dorpse dingen in een landelijk perspectief plaatsen. In 2002 trouwden Willem-Alexander en Máxima. En waar kun je je trouwfeest beter vieren dan in de Bellevue in Chaam…? Vorig jaar hadden we een decor waarbij Chaam omgetoverd was in een grote stad, inclusief moderne, hoge gebouwen, markthal en een metro, waar aan lager wal geraakte lokale notabelen rondzwierven.”