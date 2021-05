Chaam krijgt herkenbaar, gezellig en groener dorpshart

Wensen te over voor nieuwbouw­wijk Woonakker: ruimtelij­ke, groene plek voor ontmoeting

28 mei TETERINGEN - Voor hoeveel woningen is er ruimte? Krijgen auto's er vrij spel, of moet de wijk vooral ingericht worden voor fietsers en wandelaars? Een klankbordgroep gaat zich samen met ontwikkelaars van nieuwbouwwijk Woonakker in Teteringen over dit soort vragen buigen. Dan wordt duidelijk of een bouwplan haalbaar is.