Chaam brengt ‘snelheidsmeterspaarpot’ in stelling tegen hardrijders

Kippen gaan als konijnen tekeer in het Valkenberg, en dat is Breda te gortig

9 maart BREDA - Het zijn de bekendste bezoekers van het Valkenbergpark in Breda: de rondscharrelende kippen, hoenders en hanen. Maar de gevederde vrienden planten zich in zo'n rap tempo voort, dat de gemeente genoodzaakt is om in te grijpen: ,,Het zijn net duvelkes.”