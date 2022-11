Centrum dient als decor voor grootschalige veiligheidsoefening

,,Laat hem gewoon naar binnen gek, hij is zijn jas vergeten!” Agressief duwt een dronken student opnieuw tegen een beveiliger op die stoïcijns voor de cafédeur blijft staan. De ruziezoeker is niet alleen in de Vissersstraat en al snel komt er politie te fiets aanrijden om te helpen. Ook die krijgt de gewelddadige groep niet in het gareel waarop er politiehonden, traangas en later zelfs paarden worden ingezet.

,,Wat is dit nu weer! Mag ik hier doorheen of moet ik omlopen?”, Vraagt Rens Barts die onderweg is naar de supermarkt aan het eind van de straat. Dat het hier om een geënsceneerde vechtpartij gaat ziet hij wel meteen. Daarvoor kijken de handhavers en oproerkraaiers volgens hem net iets te ontspannen.

Gebalanceerd acteren

Michael Droog, stagebegeleider bij de opleiding Handhaving Toezicht & Veiligheid, vindt dat zijn leerlingen wél gebalanceerd acteren. ,,Je wilt een realistisch scenario neerzetten zonder lachende gezichten, maar ook zonder echte trappen. Die krijg je dubbel zo hard terug.” De studenten van Curio leren volgens Droog door de training vooral wat ze straks kunnen verwachten als ze zelf de straat op gaan.

Quote Het voelt als een vriend­schap­pe­lij­ke voetbalwed­strijd Mark van den Heuvel, Sfeerbeheer

Mark van den Heuvel van Sfeerbeheer hoopt aan het begin van de avond vooral op meer binding. Zijn beveiligers, de politie, boa’s en KHN Breda zijn, wat veiligheid betreft, nu eenmaal vaak afhankelijk van elkaar tijdens een stapavond. Dat de sfeer nu niet helemaal hetzelfde is, neemt hij op de koop toe. ,,Het voelt als een vriendschappelijke voetbalwedstrijd in plaats van een competitieve.”

Amusement

Iets verderop in de Vismarktstraat is ook een nagespeeld opstootje bezig. Eentje die het uitgaanspubliek vooral lijkt te amuseren. Toch is het naspelen van dergelijke scenario’s volgens politiewoordvoerder Birgit Verhoeven belangrijk. ,,Oefenen in een stad voelt nu eenmaal realistischer. Hier is een stoeprand echt een stoeprand en geen lijntje op de grond.”

Verder moeten agenten en boa’s in het centrum bijvoorbeeld ook opletten dat ze niet voor beveiligingscamera’s gaan staan. De veiligheidsactie is verder onderdeel van een grotere opfriscursus. Zo trainden de politiemensen eerder op de dag al op hun eigen oefenterrein voor dit scenario in het hart van Breda. ,,Het zijn ook allemaal handhavers die in het dagelijks leven actief zijn in de binnenstad. Het gaat dus wel ergens om.”

Volledig scherm Studenten van Curio doen zich voor als lastige bezoekers. © Pix4Profs-Ron Magielse