Centrum Breda krijgt twee nieuwe supermarkten

Op 350 meter afstand, in de Ginnekenstraat, komt een Spar City Store. Afgelopen augustus is er ook zo'n filiaal geopend in de Willemstraat. "We mogen niet klagen, maar moeten nog wel meer groeien", vertelt Jordy de Nooijer van het Spar-filiaal in de Willemstraat. Volgens hem is een Spar City Store een 'to go winkel' waar je verse producten zoals broodjes, sapjes en vers fruit kan kopen. "Kortom; alles voor de dagelijkse boodschap is in de SPAR City Breda voorhanden", aldus de woordvoerder van Spar.