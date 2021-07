Central Park 076 moet straks verwijzen naar wat Manhattan en Breda met elkaar te maken hebben

BREDA - Er komt schot in de invulling van een prominent stukje braakliggende grond in het centrum van Breda. Voor het Incom-terrein tussen de Boschstraat en de J.F. Kennedylaan ligt een intentie-overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar.

Beide partijen zijn nu bezig om te luisteren naar ideeën van omwonenden en belanghebbenden. Afgelopen week was een eerste inloopbijeenkomst. ,,Hopelijk komen er woningen die jongeren zich kunnen veroorloven.’’

Het is nog veel te vroeg om te zeggen of die wens uitkomt. Het enige wat vaststaat, is de ambitie van de ontwikkelaar en de gemeente om er iets hoogwaardigs van te maken. De naam van het plan, Central Park 076, is wat dat betreft veelzeggend. De keuze van het architectenbureau, Mecanoo, is dat misschien nog meer. Het Delftse bureau werkt internationaal en is gevraagd ,,de iconische waarde van de locatie uit te gaan werken’’, aldus de ontwikkelaars.

De naam Central Park 076 is niet toevallig gekozen. Jef Havermans van de ontwikkelingscombinatie Huis van der Donck legt het kort uit: ,,We zijn hier in voormalig Huize Raffy, ooit gebouwd als het huis voor de prominente Bredanaar Van der Donck. Die verhuisde naar New York, waar hij in Manhattan mede aan de wieg stond van het Central Park. Daarnaar willen we met de naam van dit plan verwijzen.’’

Het grote terrein ligt tussen de Boschstraat (achter Huize Raffy dus) en het park Valkenberg. De invulling is straks mede beeldbepalend voor de oostflank van het centrum. ,,We zijn nu halverwege het haalbaarheidsonderzoek’’, zegt projectleider Egon van Ineveld van de gemeente. ,,Dat hopen we eind van het jaar positief af te ronden. In 2022 staan de wijziging van het bestemmingsplan en het tekenen van de contracten op stapel.’’

Als alles meezit, zou Central Park 076 in 2025 gerealiseerd kunnen zijn.

Zo’n vijftig belangstellenden meldden zich aan voor de inloopbijeenkomst. Mevrouw Van den Bosch is een van hen: ,,Ik woon hier vlak in de buurt, sinds 2003‘’, zegt de 74-jarige Bredase. ,,Ik vind het idee met het hof, zoals de Willem Merkxtuin, wel aardig. Daarmee creëer je rustplekken in de stad. Nu vind ik het centrum te veel gericht op de beleving van jongeren. Ik hoop hier straks gezellig te kunnen wandelen, met kleine winkels in de buurt. Daar moet ik nu ver voor lopen. En het mag heel groen zijn.’’

Draagvlak

Op een formulier krijg ze alle ruimte om haar wensen kenbaar te maken. Die worden straks meegewogen in de uiteindelijke planvorming. Op die manier willen de planmakers van tevoren voor draagvlak zorgen.

Lex Borger, 62, zet zijn ideeën al op papier. ,,Waar ik voor pleit is een eigentijdse invulling aan de kant van het park, die aansluit bij de Poort van Breda en het zorgcentrum. Ik woon sinds een jaar in Breda, in de Sophiastraat. Hier vlakbij dus. Het is belangrijk om te weten wat je ‘buren’ gaan doen. Het lijkt een doordacht plan te worden, dus daar ben ik niet bang voor. De binnentuin kan een mooi accent zijn, echt een upgrade van wat het nu is. Zo komt er ook een samenhang tussen de Valkenstraat en de Boschstraat. Maar ik hoop vooral dat er woningen komen die jongeren zich kunnen veroorloven.’’