Central Park 076 moet de hele omgeving opfleuren: ‘Dit wordt een waanzinnig mooi gebouw’

Waar kan Bavel straks terecht voor sport, cultuur en ontmoeting? Locatiekeu­ze laat weer op zich wachten

BAVEL - Zowel de locatie aan de Lange Vore, in het hart van Bavel, als de bestaande locatie van De Huif is geschikt om een multifunctionele accommodatie (mfa) te bouwen. Dat staat in het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente Breda heeft laten uitvoeren. Voor het dorp is er maar één scenario: ‘De Huif is geen optie.’

8 juli