Celstraf voor heroïnejunks die tasje roofden in Breda

BREDA - Een stel dat op 2 maart in Breda een 24-jarige vrouw beroofde van haar tas, moet de gevangenis in. Dat bepaalde de rechtbank in Breda vrijdag. De man, die de feitelijke beroving pleegde, kreeg tien maanden cel, de vrouw zes. Voor beiden geldt dat twee maanden daarvan voorwaardelijk is.

Die tasjesrof was traumatisch voor de jonge vrouw. De vrouw liep die avond vanaf het winkelcentrum in de richting van de Roeselarestraat in Breda. Daar trok de 41-jarige Jacob van H. aan haar tas. ,,Je tas of je leven”, schreeuwde hij naar haar, trok de tas van haar schouder en rende ermee weg. Bij het beroven drukte hij een vleesmes tegen de borst van de vrouw.

Zwaar verslaafd

Toen de man werd opgepakt, bleek dat hij de straatroof samen met zijn Spaanse vriendin Mandy M. had gepleegd. Allebei waren ze in die tijd zwaar verslaafd aan heroïne. Vooral bij de vrouw was dat bekend, want die werd veelvuldig veroordeeld voor misdrijven die ze door haar verslaving pleegde. Bij haar spreekt de reclassering ook van een ‘hardnekkige verslaving’.

De man erkende bij de rechtbank dat hij geen geld meer had. De vrouw deed er veelal het zwijgen toe. ,,Het was normaal altijd wel mogelijk om aan geld te komen om heroïne te kopen'', legde de man bij de rechter uit. ,,Maar nu was de financiële nood zo hoog dat we echt geen geld meer hadden.”

Lagere straffen