Cees is blind en staat constant 'tegen de muur geplakt’ om anderhalve meter afstand te houden: ‘Het went nooit’

Strafpro­ces stationste­ker Breda op de lange baan

11:40 BREDA - De strafzaak tegen de 38-jarige man die in mei vorig jaar erop los stak op het station in Breda gaat veel langer duren dan de bedoeling was. De man moet worden onderzocht bij het Pieter Baan Centrum, maar dat sloot in verband met de uitbraak van het coronavirus de deuren en is net weer op halve kracht begonnen.