Cees Engel wil na ontruiming Fort Oranje burgemeester Poppe onder ede horen

RIJSBERGEN - Eigenaar Cees Engel wil burgemeester Leny Poppe-de Looff van Zundert onder ede bij de rechter verhoren over de ontruiming van zijn camping Fort Oranje in Rijsbergen. Ook wil hij een verhoor van de huidige beheerder en de broers die de stacaravans met hun kraanbedrijf hebben verwijderd, staat in een verzoek aan de rechtbank in Breda.

Het getuigenverhoor is de opmaat naar een bodemprocedure tegen de gemeente over schadevergoeding naar aanleiding van de overname van het beheer van de camping, ruim een jaar geleden.

Sloop

Nadat de gemeente Zundert het beheer van Fort Oranje heeft overgenomen zijn honderden stacaravans gesloopt. Ook de infrastructuur is volgens eigenaar Cees Engel gesloopt of beschadigd.

Engel denkt dat de actie van de gemeente uitsluitend is bedoeld om hem financieel uit te kleden. De schade loopt volgens hem in de miljoenen en hij wil de gemeente aansprakelijk stellen.

Fred Teeven

Het getuigenverhoor is volgens hem nodig omdat de gemeente Zundert weigert om relevante informatie te verstrekken of verantwoording af te leggen. Hij wil burgemeester Leny Poppe-de Loof onder andere verhoren over afspraken die ze in 2013 met toenmalig staatssecretaris Fred Teeven heeft gemaakt over de aanpak van Fort Oranje. Ook wil hij haar vragen stellen over het beheer van de camping.

Miljoenenrekening

De broers die eigenaar zijn van de kraanverhuur die de stacaravans heeft afgevoerd kunnen volgens hem verklaren over de opdrachten de gemeente. Ook over de instructies aan de huidige beheerder en zijn bedrijf wil hij meer weten. ,,Beide bedrijven hebben voor miljoenen rekeningen gestuurd en daar hebben we vragen over'', aldus jurist Jeroen Pols van Fort Oranje in een toelichting.

Getuigenverhoor