Cees Engel voor de rechter: spuugde en sloeg campingbaas Fort Oranje wel, of toch niet?

TijdlijnBREDA - En weer ging het bij de rechtbank in Breda donderdag over de ontruimde camping Fort Oranje in Rijsbergen. Ditmaal toonde de rechter zich uiterst kritisch over het besluit de eigenaren een gebiedsverbod voor de camping op te leggen.

‘Een ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde.’ Dat was bijna twee jaar geleden het argument dat de gemeente Zundert en de veiligheidsregio West-Brabant gebruikten om Cees Engel en zijn getrouwen voortaan te weren van Fort Oranje. De omstreden camping was net door de overheid overgenomen, de sfeer grimmig.

Opruien en aanzetten tot geweld

Engel en een klein groepje om hem heen nog langer toelaten op de camping was geen optie, vonden de autoriteiten. Want die zouden de voorgenomen ontruiming van de camping alleen maar gaan verstoren. Engel, zo luidde de vrees, zou de bewoners gaan opruien, aanzetten tot geweld of misschien zelf wel fysiek geweld gaan gebruiken.

‘Engel had zich al eerder misdragen‘

Dat had Engel in het verleden wel bewezen, zo wilden de autoriteiten donderdag op de rechtbank in Breda de rechter doen geloven. De campingeigenaar had zich immers in eerdere confrontaties ook al misdragen, werd beweerd. Hij zou gespuugd en geslagen hebben. Om dat te bewijzen werd met twee processen-verbaal van de politie, opgemaakt in juni 2017 in opdracht van de gemeente een deurwaarder kwam vertellen dat het over en uit was met de camping.

Rechter niet onder de indruk

Maar de rechter, mr. Broeders, toonde zich donderdag in zijn geheel niet onder de indruk van de zogenaamde bewijzen voor de misdragingen waar Engel zich schuldig aan zou hebben gemaakt. ,,Ik lees daar niets van in die processen-verbaal. Meneer Engel reageerde emotioneel, maar dat is toch heel begrijpelijk bij zo’n ingrijpende beslissing? Hij heeft zakelijke belangen bij de camping. Van spugen of slaan ben ik niks tegengekomen‘’, merkte hij op.

Powned

De landsadvocaat. Mr. Sanders, wist niet goed wat hij daarop moest zeggen. Dan zou dat spugen en slaan wel bij andere gelegenheden zijn gebeurd, probeerde hij. Bovendien wees de advocaat op een filmpje op You Tube waarin Engel een verslaggever van Powned te woord staat en op een gegeven flink boos wordt als de verslaggever maar blijft aandringen. Maar ook dat kon de rechter niet overtuigen. ,,Ik zie alleen iemand die een roze kap onder de mond van meneer Engel duwt die daar vervolgens weer stevig op reageert. Meer niet.’’

De zaak was aangespannen door Cees Engel, zijn zoon Jan en hun juridisch adviseur Jeroen Pols. Over uiterlijk zes weken doet de rechtbank uitspraak. Als Engel in het gelijk wordt gesteld, is het gebiedsverbod van tafel. Maar veel zal hem dat niet meer helpen, want de camping is al lang en breed ontruimd. Veel meer dan een woestenij is er niet meer van over.

,,Dat is ook zo‘’, reageerde zoon Jan Engel gisteren na de zitting. ,,Toch wordt dit een belangrijke uitspraak. Want we willen nog steeds via de rechter aantonen dat wat de overheid heeft gedaan met camping Fort Oranje, zomaar iemand zijn bezit afpakken en verwoesten, niet door de beugel kan. Daar past dit lichtzinnige besluit om iemand zomaar de toegang tot zijn eigendom te ontzeggen, ook in.‘’ In de juridische strijd rond de voormalige camping gaat het om veel geld. Beide partijen - de gemeente Zundert en Cees Engel - claimen miljoenen euro's van elkaar te krijgen.