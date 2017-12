Cees Engel meteen aangehouden bij bezoek aan Fort Oranje

RIJSBERGEN - Eigenaar Cees Engel was zondagmiddag voor het eerst in maanden weer op zijn camping Fort Oranje in Rijsbergen. Voor eventjes dan. Engel werd aangehouden wegens lokaalvredebreuk.

Engel mag het terrein niet verlaten. Zijn juridisch adviseur Jeroen Pols mag het terrein ook niet op, maar hij is niet aangehouden. De twee werden nog even apart gezet bij de receptie. Even later werd Engel afgevoerd

Post

Over het waarom Engel het terrein op wilde, vertelde Engel zelf: "Even kijken hoe het er nu voorstaat en of ik nog post heb." Diverse bewoners kwamen kijken wat er aan de hand was.

Engel was vooraf niet gespannen over zijn bezoek. "Waarvoor moet ik gespannen zijn. Ik weet al een hele tijd niet wat ik moet verwachten."

Openbare orde

De Bredase rechtbank oordeelde deze week nog dat Engel, zijn zoon Jan en de ex-beheerder van camping Fort Oranje zich voorlopig weer op het terrein mochten begeven. Volgens de rechter heeft burgemeester Leny Poppe-de Looff van Zundert niet goed gemotiveerd waarom er nog steeds een ernstige vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde door de betrokkenen.

De burgemeester liet meteen na de uitspraak al weten dat Engel zijn camping hoe dan ook niet op komt. Dat er een alternatief is bedacht voor het afgeschoten gebiedsverbod, dat in juni voor het eerst is opgelegd.