Cees Engel klaagt burgemeester Zundert aan voor smaad

Volgens de juridisch adviseur van Engel, Jeroen Pols, heeft de burgemeester de afgelopen jaren stelselmatig leugens laten verspreiden over de campingbaas. In de acht kantjes tellende aangifte die bij de rijksrecherche in Den Haag is ingediend, worden onder andere uitspraken aangehaald die in het verleden over de aanwezigheid van asbest op het campingterrein zijn gedaan.

'Pertinent niet waar'

Zoon Jan Engel: ,,Er werd en wordt nog steeds net gedaan alsof dat in het verleden over het hele terrein is uitgereden. Dat is pertinent niet waar, wat ook gebleken is bij de Raad van State. Dus we willen dat het openbaar ministerie onderzoek doet naar de rechtmatigheid van die uitspraken.’’'

Kinderprostitutie

De aangifte is niet alleen tegen Poppe-De Looff gericht, maar ook het voltallige college van burgemeester en wethouders van Zundert en de twee raadslieden van advocatenkantoor AKD in Breda die de gemeente Zundert in de vele rechtszaken tegen Engel bijstaat.

Behalve dat er volgens Engel gelogen is over asbest op de camping, is volgens hem ook ten onrechte gesuggereerd dat er sprake was van kinderprostitutie op de camping ten tijde van het bewind van zijn vader. ,,Ook dat is een klinkklare leugen, met maar een doel: ons zwart maken.’’

'1.700 incidenten'

Poppe-De Looff laat via haar woordvoerster weten zich niet aangesproken te voelen door de beschuldigingen. ,,Er zijn de afgelopen jaren 1.700 incidenten bij de politie gemeld rond Fort Oranje. Daar zitten zeker ook incidenten bij die aansluiten bij de onderwerpen die meneer Engel in de aangifte nu aanhaalt.’’

Het is nog onduidelijk wat het Openbaar Ministerie met de aangifte en het verzoek een onderzoek in te stellen naar de uitspraken gaat doen. Een woordvoerster kon daar dinsdag nog geen uitsluitsel over geven.