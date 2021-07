CDA: ‘Maak nou eens haast met de prikbus in Breda!’

BREDA - Hoewel er inmiddels heel wat Bredanaars zijn ingeënt tegen corona, zijn er nog altijd inwoners voor wie de drempel om een prik te halen te hoog is. Tijd om in te grijpen, vindt het CDA: ,,Maak nou eens haast met de prikbus.”

Enige tijd geleden trok Chtistine de Moor van het CDA aan de bel bij het college. Zij stelde vast dat sommige Bredanaars het lastig vinden om een prik tegen corona te halen.

Barrières

Sommigen lopen vast als ze een afspraak willen maken. Anderen worden ontmoedigd wanneer zij horen dat zij niet in Breda, maar elders hun vaccinatie moeten halen. Of ze hebben geen vervoer richting priklocatie. Het zijn allemaal barrières die ertoe kunnen leiden dat wordt afgezien van vaccinatie.

Om de drempel te verlagen, stelde De Moor begin juni voor om een prikbus in te zetten. Die kan langs plaatsen rijden waar de vaccinatiegraad relatief laag is.

Hoewel Breda inmiddels liet weten wel wat te zien in zo’n bus, laat die toch nog te lang op zich wachten, vindt De Moor. ,,Er is kennelijk een onderzoek gestart, er wordt met allerlei instanties gepraat, maar over het hoe en wat, horen wij weinig.”

Arbeidsmigranten

De Moor vindt dat de gemeente wel wat pro-actiever mag zijn. ,,Er wordt nu geschermd met landelijke data, terwijl via huisartsen, GGD en wijkverenigingen vrij snel een idee is te krijgen van buurten waar de vaccinatiegraad lager is. Laat daar de bus rondrijden. Als het gaat om arbeidsmigranten, ook een moeilijk bereikbare groep, is vast iets af te spreken met uitzendorganisaties.”

Het CDA wil niemand verplichten om een prik te laten zetten. ,,Maar we willen ook niemand uitsluiten.” Vandaar het pleidooi de drempels zo laag mogelijk te maken. En in Breda haast te maken met de komst van een prikbus. Raadzaam in een tijd dat de Deltavariant in opkomst is.