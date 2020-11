CDA Breda wil tijdens coronacrisis geen verkopers aan de deur: ‘Al dan niet met een mondkapje, het is onprettig’

Paul Depla wil doorgaan als burgemees­ter van Breda, maar wil de raad dat ook?

4 november BREDA - Burgemeester Paul Depla gaat voor een tweede termijn als burgemeester van Breda. ,,Hij heeft er echt zin in’’, laat hij via zijn woordvoerster weten. Maar de vraag is of de gemeenteraad daar óók zin in heeft. Een speciale vertrouwenscommissie is aan het werk gegaan om daar een antwoord op te geven.