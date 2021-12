CDA Breda: ‘Pak flitsbezorgers aan voor het te laat is’

BREDA - Geen idee hoe groot de overlast van flitsbezorgers in Breda is, toch wil de CDA-fractie in de gemeenteraad dat wordt uitgezocht hoe eventuele hinder kan worden tegengegaan.

In een brief aan burgemeester en wethouders schrijft CDA-raadslid Caspar Rutten dat hij zich zorgen maakt over bezorgers van bedrijven die binnen enkele minuten boodschappen afleveren. Ook in Breda zijn deze ‘flitsbezorgers’ sinds enige tijd actief.

Stortvloed aan klachten

In Amsterdam loopt het volgens Rutten intussen helemaal uit de hand. Er is daar volgens hem een ‘stortvloed aan klachten’ ontstaan over ‘riders’ van onder meer Flink en Gorillas. Dat heeft ertoe geleid dat het Amsterdamse stadsbestuur aanstuurt op het sluiten in woonwijken van de zogeheten ‘dark stores’, de magazijnen waar de bezorgers hun spullen ophalen. Ze heten ‘dark stores’ omdat de ramen vaak helemaal dichtgeplakt zijn.

Ook andere steden worstelen volgens het CDA-raadslid met een toenemend aantal flitsbezorgers en ‘dark stores’. Nu ze ook in Breda actief zijn, wil Rutten voorkomen dat de stad te maken krijgt met overlast deze betrekkelijk nieuwe boodschappenservice.

In goede banen leiden

,,De gevolgen moeten goed in kaart worden gebracht. Ook moeten we nadenken over de vraag hoe de vestiging van flitsbezorgers in goede banen kan worden geleid’’, aldus de christen-democraat. Daarom wil hij van het college weten of er al meldingen van overlast zijn binnengekomen. Ook wil hij dat wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om overlast door flitsbezorgers te verminderen of te vermijden.