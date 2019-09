CDA Breda: ‘Maak Frans of Belgisch warenhuis warm voor pand Hudson's Bay’

Hij wil dat het college de hoogste prioriteit geeft aan het vullen van het winkelpand in de Karrestraat. Leegstand is slecht voor de uitstraling van de stad, denkt Rutten.

Het liefst ziet hij dat de nieuwe huurder een winkelketen is uit België of Frankrijk. Breda is tenslotte ‘de meest Vlaamse stad van Nederland, waar veel Belgen komen winkelen’. Misschien dat dit partijen uit België of Frankrijk warm maakt voor vestiging in Breda.