Catalanen protesteren op straat, spanning in Barcelona blijft

“Ik werk in een ziekenhuis in het centrum van de stad en daar gingen de werknemers, waaronder veel artsen, de straat op voor een stille protestactie bij een kruispunt hier in de buurt. Ze willen hun stem laten horen. Er zullen wel meer van dit soort initiatieven zijn in de stad. Morgen staat er een grote staking gepland.”

Gelaten

Huijben noemt de sfeer gelaten. “Zeer gelaten eigenlijk. Ik zie geen euforie bij de mensen. Ze zijn boos en verdrietig. Er wordt weinig gesproken over wat er moet of gaat gebeuren.

Begrip

De Alphense krijgt zo langzamerhand meer begrip voor de wens voor onafhankelijkheid van de Catalanen. “Zaterdag dacht ik nog: onafhankelijkheid is geen optie. Maar als de regering zo met je omgaat… Ik begrijp nu beter dat ze hier zeggen dat Madrid altijd tegen Catalonië is en dat ze de regio liever zelf willen besturen.”

Makelaar Sam Huffmeyer (22) uit Bergen op Zoom, woonachtig in Platja d’Aro, zegt dat alles rustig bij hem in de buurt is. “Wat mij wel opvalt is dat veel mensen uit Barcelona, die hier een ook een huis hebben, er nu niet zijn. Ze blijven allemaal in Barcelona. Iedereen is erg kwaad. Ze vinden dat de Spaanse overheid slecht heeft gehandeld. Dat vind ik ook. Ze zijn veel te ver gegaan. Bij de Nederlanders hier merk ik verder geen grote zorgen. Catalonië heeft wel eigen politie maar geen eigen leger. Tot een oorlog zal het echt niet komen.”