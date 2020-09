Carnavalswinkels in zwaar weer: ‘Van een ballonnetje kan ik de zaak niet draaiende houden’

,,We proberen het glas als half-vol te blijven zien”, zegt Toon van Beurden van de Bredase Fopsjop. Al decennia lang is zijn bedrijf een begrip in feest- en carnavalskleding. Het jaar 2020 is rampzalig voor de branche. Tenzij corona morgen als bij wonder de wereld uit is en iedereen spontaan aan het feesten slaat. Dit is waarschijnlijk het slechtste jaar sinds de oorlog. Dat het EK-voetbal dit jaar niet doorging, is niet eens de grootste schadepost. Na de gemiste eindtoernooien van de afgelopen jaren, wende dit al een beetje. ,,Maar een EK zorgt wel altijd voor een leuke extra omzet”, zegt Van Beurden.