Carnavalswagen reed nooit door Boemeldonck: ‘Olifant mag geen rondje lopen’

De leden van CV De Klepperbekken zijn het over eens: ,,Dit is onze mooiste wagen, die nooit gereden heeft.” De beelden van hun 11 meter grote ‘olifant‘ gaan tijdens carnaval door heel Nederland. Bij Dumpert, Hart van Nederland, Het Jeugdjournaal en de regionale media... Overal is de indrukwekkende wagen uit Prinsenbeek te zien. Alleen rijdt de creatie nooit de optocht, die vanwege slecht weer wordt afgelast. Ook uitstel komt er niet. ,,Heel zuur”, zegt vormgever Pascal Machielsen. ,,Het is absurd dat je niet kunt rijden. In 53 jaar is de optocht altijd doorgegaan en dan gaat de 54e niet door... Dat is bizar.”