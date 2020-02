Carnavalsvierder met openstaande celstraf valt in Breda door de mand door nepwapen

Weg met stenig plein in Teteringen: ‘Dit wordt plek waar je trots op bent’

21 februari TETERINGEN - Gaat na wel twintig jaar discussie over de inrichting van het Willem-Alexanderplein in Teteringen eindelijk de schop de grond in? Wat de klankbordgroep ‘Willem-Alexanderplein actief’ betreft wel, liefst op zo kort mogelijke termijn. In De Dorpsherberg wordt op 24 maart (aanvang 19.00 uur) een schetsplan gepresenteerd dat met inbreng van bewoners is gemaakt.