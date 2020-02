Carnavalsraad Breda: de raad op de hak genomen

Vuurwerk afgestoken in schoolpand Breda: ‘Klein incident’

18:16 BREDA - Het Graaf Engelbrecht aan de Ganzerik in Breda is maandagmiddag opgeschrikt door vuurwerk in het schoolpand. Volgens rector Carin Janssen is een rotje ‘afgeschoten’, na de knal ontstond rookontwikkeling waarbij het brandalarm is afgegaan.