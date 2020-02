Carnavalsoptocht Baarle-Nassau: ‘Bezorgder over het weer dan coronavirus’

2,5 jaar cel voor Rijsberge­naar na gefilmde seks met vrouw die hij daarna verkracht­te

13:37 BREDA - De rechtbank in Breda heeft de 33-jarige Niels van U. uit Rijsbergen tweeënhalf jaar cel gegeven, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Hij verkrachtte in augustus 2018 in zijn woning een vrouw nadat hij eerst vrijwillige seks met haar had.