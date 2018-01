Carnavalskleding: snuffelen, passen en proefhossen

Nu ook de allerlaatste kerstbomen uit de huiskamers zijn verdwenen, is het tijd om de carnavalsgarderobe in orde te maken. Wat doen we dit jaar aan en wat willen we daar aan uitgeven?

In Teteringen konden koopjesjagers terecht bij een door carnavalsvereniging Akv De Sikken georganiseerde tweedehandscarnavalskledingbeurs. Medeorganisator Rob van Vlaenderen blikt tevreden terug op de ochtend: ,,Het was niet zo dat de mensen rijen dik stonden, maar we hadden we continu aanloop."

Voor zichzelf heeft Van Vlaenderen niets uitgezocht. Als lid van een blaaskapel én na 15 jaar als bestuurslid bij De Sikken, hangen er voldoende outfits in zijn kast.

Geslaagd

Heel anders is dat voor Leon en Debora (18) de Geus. De tweeling uit Dordrecht gaat zich dit jaar voor het eerst in het carnavalsgedruis storten. Leon is de aanjager van het initiatief.

Beiden zijn goed geslaagd op de kledingbeurs. Debora heeft voor zichzelf een jurkje met legerprint uitgezocht. Leon zal met carnaval in het Kielegat te vinden zijn als pater. Voor 15 euro per persoon zijn ze klaar. ,,Ik moet alleen nog ergens een bald-cap vandaag zien te halen. Dan ben ik er klaar voor", zegt Leon.

Kangoeroe

Bij de fopsjop in Breda komt Rob van Gils uit Terheijden het pashokje uitgelopen in een kangoeroepak. Zijn maat Martijn Embrechts knikt goedkeurend. Nadat Van Gils getest heeft of het pak een beetje lekker hupst, besluit hij tot koop over te gaan.

Embrechts staat met eenzelfde kostuum bij de kassa. ,,Tweeënveertig euro", antwoorden ze op de vraag wat ze aan hun pak uitgeven. Vijftig euro hadden ze ook acceptabel gevonden voor een nieuwe outfit. ,,Je doet er tenslotte wel een paar jaar mee", zegt Embrechts.

Luigi en Mario

Pim van der Hoeven en Lizzy de Koster uit Breda geven elk dertig euro uit voor kostuums van Nintendo's Luigi en Mario. ,,Ik zag deze hangen en vond het wel leuk om matchende kleding te dragen", zegt Lizzy. Ter afwisseling hebben ze elk nog verscheidene back-uppakken

Volgens Toon van Beurden, eigenaar van de Fop-sjop, ziet hij dit jaar een trend in de verkoop van luxe jasjes. Hij wijst op een rek met jasjes in een stijl die doet denken aan de kleding op de hoes van het Beatlesalbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Deze jasjes zijn niet goedkoop. De prijzen variëren tussen de 70 en 110 euro.