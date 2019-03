Carnavalsinburgering? Toch niet zo'n goed idee, zegt Den Bosch

Martelpar­tij in Wernhoutse villa: ‘Littekens zullen nooit meer weggaan’

26 maart WERNHOUT - De 46-jarige man die vorig jaar in een villa in Wernhout op gruwelijke wijze werd mishandeld, houdt daar waarschijnlijk littekens aan over die nooit meer zullen weggaan. Dat zei politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk dinsdagavond in de uitzending van Opsporing Verzocht.