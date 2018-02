Carnavaleske wandeling levert ieder jaar nieuwe weetjes op

BREDA - Onze verslaggever Martijn Schraven liep zaterdagmiddag mee met de Carnavaleske Wandeling, een fenomeen met de C van Cultuur én van Carnaval.

Tien groepen bont verkleedde wandelaars, elke groep telt 25 deelnemers, kregen deze middag een rondleiding over de Haagdijk. Op tientallen plaatsen werd halt gehouden. De ene keer voor een stukje cultuurhistorische duiding van het geen er te zien is, de andere keer voor een act, een drankje of een hapje.

Zomaar wat interessante feitjes zelfs voor de meest doorgewinterde Kielegatter wellicht nog onbekend zijn.

1) De Blauwe schuit als over-over- overgroot opa van de BCV

Ergens aan het begin van de Haagdijk, met de rug naar het centrum toe links, bij nummer 171 is een ijzeren beeltenis te ontwaren. Het is een schuit (boot) gevuld met zotten.

Als je het weet zie je het direct. De blauwe schuit is een verwijzing naar de ontstaansgeschiedenis van carnaval. Wie goed kijkt, ziet dat het een schuit met wielen is. Gelijk aan het soort waarop men in de late middeleeuwen mensen met een beperking door de stad reed.

Burgers verkleed als prinsen en geestelijke op een schuit als deze, stonden symbool voor de omgekeerde wereld tijdens carnaval. Veel Brabantse gemeenten kende een ‘gilde van de blauwe schuit’ als vroegste vorm van een carnavalsvereniging. In Breda was dit gilde gevestigd aan de Haagdijk.

2) Rozemarijnstraat, stinkstraat vol straatmadeliefjes.

Er zijn twee verklaringen:

a) De onwelriekende geur op deze plek, afkomstig van de rivieren Mark en Gampel, indertijd gewoon open riolen, werd ironisch als rozemarijn aangeduid.

b) Op deze plek, in de buurt van de haven en net buiten de stad, konden zeelui terecht voor hun pleziertjes. Bij gebrek aan rode verlichting, hingen ‘beschikbare dames’ een bosje rozemarijn aan de deur.

3) De Gampel was maar een vies riviertje.

De gampel was een smerig watertje, en de wijk er omheen die deze naam droeg, was een achterstandswijk. Wanneer iemand werd aangeduid met ‘die komt van de Gampel’ was dat geen koosnaampje. Ter hoogte van de Haagdijk nummer 117 lag vroeger een steegje. Nu heet het straatje

Achter de blauwe hand. Wie hier doorheen gaat, komt op een straatje uit waar vroeger de Gampel liep.

4) Breda heeft haar eigen Mariagrot

Niet alleen Meersel-Dreef (waar de Bredase hoge heren vorige week nog naartoe togen om worsten te offeren aan Clara) heeft een Mariagrot. Ook in Breda is een grot-met- Mariabeeld gebouwd. Deze bevindt zich in de tuin van de kapucijner paters.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Carnavaleske Wandeling door Breda. © Martijn Schraven

Deze binnentuin, te bereiken vanaf de Nijverheidssingel is voor veel Kielegatters nog onbekend maar zeker een bezoekje waard. Of er elke dag een Mariaverschijning is zoals tijdens de carnavaleske wandeling kan niet gegarandeerd worden.

Maria blijkt in levende lijve overigens een opvallend zware stem te hebben voor een heilige maagd.

5) De Haagdijk ligt (lag) in Princenhage

Tot in de 15 e eeuw behoorde de Haagdijk toe aan ’t Aogje (Princenhage). Dit wetenswaardigheidje wordt met veel plezier verteld door gelegenheidsgids Peter van der List, voormalig prins Peer XVI van ’t Aogje.