Carnaval kan leiden tot grensoverschrijdend gedrag: ‘Het is een knalfeest, ik houd mij hart vast’

Winactie in kroegen Breda voor gratis kaarten 538 Koningsdag uitgesteld vanwege storm Eunice

BREDA - De actie van Radio538 waarbij deze vrijdagavond in 25 kroegen in Breda gratis kaarten te winnen zouden zijn voor 538 Koningsdag is afgeblazen vanwege storm Eunice. Wie toch kans wil maken, kan vrijdagavond 4 maart alsnog een poging wagen in de cafés die meedoen.

18 februari